RavenQuest প্রাইস (QUEST)
RavenQuest(QUEST) বর্তমানে 0.03235756USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.43MUSD। QUEST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QUEST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QUEST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RavenQuest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00191919 ছিল।
গত 30 দিনে, RavenQuest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0102815046 ছিল।
গত 60 দিনে, RavenQuest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0149981270 ছিল।
গত 90 দিনে, RavenQuest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04403090878765451 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00191919
|+6.31%
|30 দিন
|$ -0.0102815046
|-31.77%
|60 দিন
|$ -0.0149981270
|-46.35%
|90 দিন
|$ -0.04403090878765451
|-57.64%
RavenQuest এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+6.31%
+9.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation
