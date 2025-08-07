Illuvium (ILV) কী?
Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.
MEXC-তে Illuvium উপলব্ধ।
এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে ILV এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Illuvium সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।
আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Illuvium কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।
Illuvium এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Illuvium, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। ILV এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Illuvium এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Illuvium প্রাইসের ইতিহাস
ILV এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা ILV এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Illuvium এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Illuvium (ILV) এর টোকেনোমিক্স
Illuvium (ILV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ILVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
Illuvium (ILV) কীভাবে কিনবেন
Illuvium কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত!
ILV থেকে স্থানীয় মুদ্রা
Illuvium সম্পর্কিত রিসোর্স
Illuvium সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Illuvium সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Illuvium (ILV) এর লাইভ প্রাইস 19.927 USD।
Illuvium এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 125.99M USD। ILV এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 19.927USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Illuvium (ILV) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 6.32M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Illuvium (ILV) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 1,924.017 USD।
Illuvium (ILV) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.70M USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
