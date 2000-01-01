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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,281.76
+0.14%
+19.09%
+21.86%
$ 276.37B
$ 364.85K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,865.54
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.707
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,291.39
+0.09%
+0.19%
+22.26%
$ 5.50B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
7
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.92
+0.80%
+10.11%
+9.38%
$ 3.01B
$ 130.12K
8
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 188.01M
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.728
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.59
+0.27%
+10.15%
+13.33%
$ 1.51B
$ 2.86K
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08231
+0.05%
+1.13%
+11.89%
$ 875.83M
$ 3.29M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,669.58
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 854.60M
$ 2.70M
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7894
+0.71%
+10.00%
+8.72%
$ 503.35M
$ 126.29K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.80K
16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,598.78
-0.29%
+0.19%
+21.65%
$ 434.37M
$ 24.03M
18
Curve
Curve
CRV
$ 0.2743
+0.89%
+13.46%
+10.14%
$ 411.79M
$ 4.40M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.665
-0.06%
+19.56%
+21.89%
$ 400.52M
$ 7.75M
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 72,195
+0.72%
+0.12%
+14.99%
$ 325.18M
$ 17.17M
21
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8989
-0.30%
+7.40%
+17.32%
$ 312.22M
$ 1.12M
22
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3412
-0.12%
+11.80%
+13.28%
$ 288.25M
$ 743.39K
23
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.0000513
+0.35%
+7.91%
+5.29%
$ 284.35M
$ 3.28B
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002608
+1.16%
+13.34%
+12.03%
$ 230.28M
$ 301.39B
25
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999109
-0.06%
0.00%
+0.02%
$ 214.60M
$ 93.26M
26
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009688
-0.03%
+1.34%
+4.60%
$ 203.22M
$ 155.29B
28
Compound
Compound
COMP
$ 18.75
-0.58%
+5.93%
+17.70%
$ 187.50M
$ 4.23K
29
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999673
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 174.19M
$ 54.25K
30
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001652
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
31
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01445
+0.14%
+9.70%
+7.90%
$ 157.14M
$ 5.61M
32
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.25M
--
33
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,281.69
+0.05%
+0.19%
+21.68%
$ 141.55M
$ 706.08K
34
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06795
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
35
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1303
+0.85%
+7.50%
+7.15%
$ 130.40M
$ 1.30M
36
$ 0.04198
+0.57%
+7.83%
+8.33%
$ 123.35M
$ 2.11M
37
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
38
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08409
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
39
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
40
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3426
+2.00%
-3.83%
-11.20%
$ 113.16M
$ 358.06K
41
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2277
0.00%
+10.09%
+25.26%
$ 101.32M
$ 532.72K
42
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1512
+0.53%
+3.50%
+6.05%
$ 99.61M
$ 419.64K
43
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2506
0.00%
+10.17%
+11.14%
$ 98.42M
$ 2.40K
44
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.62
+0.17%
+0.19%
+22.06%
$ 98.20M
$ 8.92K
45
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,114.94
+0.48%
+0.01%
+0.64%
$ 95.86M
--
46
BAT
BAT
BAT
$ 0.06343
+0.16%
+7.84%
+13.57%
$ 95.23M
$ 931.94K
47
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,126.1
-0.29%
+7.16%
+11.32%
$ 76.41M
$ 35.11
48
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
49
SNX
SNX
SNX
$ 0.2066
+0.44%
+8.32%
+6.32%
$ 71.31M
$ 363.20K
50
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 528 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $400.62B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 276.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WSDM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 528 বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, USDC, WBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $400.62B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বহুভুজ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।