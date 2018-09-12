NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
