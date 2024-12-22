سعر Zus (ZCN)
سعر Zus (ZCN) المباشر لليوم هو USD 0.04463533. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M. يتم تحديث سعر ZCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.28K
- تغيير سعر Zus خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 48.40M
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خلال اليوم، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.00093523 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.0080360957 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.0068893962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ -0.006957533321575436 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00093523
|+2.14%
|30 يوم
|$ +0.0080360957
|+18.00%
|60 يوم
|$ +0.0068893962
|+15.43%
|90 يوم
|$ -0.006957533321575436
|-13.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+2.14%
+10.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Züs (formerly 0Chain) is a high performance storage network that powers limitless applications. It's a new way to earn a passive income from storage.
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