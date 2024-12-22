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سعر Zus (ZCN) المباشر لليوم هو USD 0.04463533 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M . يتم تحديث سعر ZCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.28K - تغيير سعر Zus خلال اليوم هو +2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 48.40M

أداء سعر Zus (ZCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.00093523 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.0080360957 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ +0.0068893962 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zus مقابل USD هو $ -0.006957533321575436 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00093523 +2.14% 30 يوم $ +0.0080360957 +18.00% 60 يوم $ +0.0068893962 +15.43% 90 يوم $ -0.006957533321575436 -13.48%

تحليل سعر Zus (ZCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04245242$ 0.04245242 $ 0.04245242 24 ساعة مرتفع $ 0.04899933$ 0.04899933 $ 0.04899933 عالية طوال الوقت $ 5.16$ 5.16 $ 5.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) +2.14% تغير السعر (7 أيام) +10.30%

معلومات سوق Zus (ZCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: