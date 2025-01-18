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سعر ZKitty Bot ($ZKITTY) المباشر لليوم هو USD 0.03832901 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.49K . يتم تحديث سعر $ZKITTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZKitty Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.91K - تغيير سعر ZKitty Bot خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.02M

أداء سعر ZKitty Bot ($ZKITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ -0.0000249100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ +0.0000018896 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ +0.0000164497603636 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.07% 30 يوم $ -0.0000249100 -0.06% 60 يوم $ +0.0000018896 +0.00% 90 يوم $ +0.0000164497603636 +0.04%

تحليل سعر ZKitty Bot ($ZKITTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKitty Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03823219$ 0.03823219 $ 0.03823219 24 ساعة مرتفع $ 0.03841351$ 0.03841351 $ 0.03841351 عالية طوال الوقت $ 0.116901$ 0.116901 $ 0.116901 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

معلومات سوق ZKitty Bot ($ZKITTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: