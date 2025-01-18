سعر ZKitty Bot ($ZKITTY)
سعر ZKitty Bot ($ZKITTY) المباشر لليوم هو USD 0.03832901. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.49K. يتم تحديث سعر $ZKITTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKitty Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.91K
- تغيير سعر ZKitty Bot خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.02M
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خلال اليوم، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ -0.0000249100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ +0.0000018896 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKitty Bot مقابل USD هو $ +0.0000164497603636 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ -0.0000249100
|-0.06%
|60 يوم
|$ +0.0000018896
|+0.00%
|90 يوم
|$ +0.0000164497603636
|+0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKitty Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.07%
+0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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