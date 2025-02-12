سعر XDAI (XDAI)
سعر XDAI (XDAI) المباشر لليوم هو USD 0.995736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XDAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.88K
- تغيير سعر XDAI خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0019743834348514 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0024674338 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0019608033 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0059784715170563 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0019743834348514
|-0.19%
|30 يوم
|$ -0.0024674338
|-0.24%
|60 يوم
|$ -0.0019608033
|-0.19%
|90 يوم
|$ -0.0059784715170563
|-0.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-0.19%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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