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سعر XDAI (XDAI) المباشر لليوم هو USD 0.995736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XDAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.88K - تغيير سعر XDAI خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XDAI (XDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0019743834348514 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0024674338 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0019608033 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XDAI مقابل USD هو $ -0.0059784715170563 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0019743834348514 -0.19% 30 يوم $ -0.0024674338 -0.24% 60 يوم $ -0.0019608033 -0.19% 90 يوم $ -0.0059784715170563 -0.59%

تحليل سعر XDAI (XDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985004$ 0.985004 $ 0.985004 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 9.92$ 9.92 $ 9.92 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق XDAI (XDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: