سعر Wrapped EGLD (WEGLD)
سعر Wrapped EGLD (WEGLD) المباشر لليوم هو USD 33.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped EGLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.00K
- تغيير سعر Wrapped EGLD خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +0.521735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ -10.4118790360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +3.0607970120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +5.760139657407468 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.521735
|+1.59%
|30 يوم
|$ -10.4118790360
|-31.16%
|60 يوم
|$ +3.0607970120
|+9.16%
|90 يوم
|$ +5.760139657407468
|+20.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped EGLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
+1.59%
-10.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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