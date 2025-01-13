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سعر Wrapped EGLD (WEGLD)

USD

مخطط سعر Wrapped EGLD (WEGLD) المباشر

$33.41
$33.41$33.41
+1.50%(1D)

سعر Wrapped EGLD (WEGLD) لليوم

سعر Wrapped EGLD (WEGLD) المباشر لليوم هو USD 33.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped EGLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.00K
- تغيير سعر Wrapped EGLD خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped EGLD (WEGLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +0.521735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ -10.4118790360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +3.0607970120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +5.760139657407468 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.521735+1.59%
30 يوم$ -10.4118790360-31.16%
60 يوم$ +3.0607970120+9.16%
90 يوم$ +5.760139657407468+20.83%

تحليل سعر Wrapped EGLD (WEGLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped EGLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 32.64
$ 32.64$ 32.64

$ 34.1
$ 34.1$ 34.1

$ 827.47
$ 827.47$ 827.47

+0.60%

+1.59%

-10.95%

معلومات سوق Wrapped EGLD (WEGLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 180.00K
$ 180.00K$ 180.00K

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped EGLD ( WEGLD )

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المصدر Wrapped EGLD (WEGLD)

مستند تقني
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฿1,158.6588
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Fr30.4031
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