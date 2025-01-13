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سعر Wrapped EGLD (WEGLD) المباشر لليوم هو USD 33.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped EGLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.00K - تغيير سعر Wrapped EGLD خلال اليوم هو +1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped EGLD (WEGLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +0.521735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ -10.4118790360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +3.0607970120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped EGLD مقابل USD هو $ +5.760139657407468 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.521735 +1.59% 30 يوم $ -10.4118790360 -31.16% 60 يوم $ +3.0607970120 +9.16% 90 يوم $ +5.760139657407468 +20.83%

تحليل سعر Wrapped EGLD (WEGLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped EGLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 32.64$ 32.64 $ 32.64 24 ساعة مرتفع $ 34.1$ 34.1 $ 34.1 عالية طوال الوقت $ 827.47$ 827.47 $ 827.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) +1.59% تغير السعر (7 أيام) -10.95%

معلومات سوق Wrapped EGLD (WEGLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: