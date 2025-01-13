سعر Wrapped ASTR (WASTR)
سعر Wrapped ASTR (WASTR) المباشر لليوم هو USD 0.060908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WASTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ASTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 287.40K
- تغيير سعر Wrapped ASTR خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ +0.00018857 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.0113264273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ +0.0007488699 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.00206485542121651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018857
|+0.31%
|30 يوم
|$ -0.0113264273
|-18.59%
|60 يوم
|$ +0.0007488699
|+1.23%
|90 يوم
|$ -0.00206485542121651
|-3.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.31%
-7.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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