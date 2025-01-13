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سعر Wrapped ASTR (WASTR) المباشر لليوم هو USD 0.060908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WASTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ASTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 287.40K - تغيير سعر Wrapped ASTR خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ASTR (WASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ +0.00018857 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.0113264273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ +0.0007488699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.00206485542121651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018857 +0.31% 30 يوم $ -0.0113264273 -18.59% 60 يوم $ +0.0007488699 +1.23% 90 يوم $ -0.00206485542121651 -3.27%

تحليل سعر Wrapped ASTR (WASTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059011$ 0.059011 $ 0.059011 24 ساعة مرتفع $ 0.061488$ 0.061488 $ 0.061488 عالية طوال الوقت $ 233.95$ 233.95 $ 233.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) -7.21%

معلومات سوق Wrapped ASTR (WASTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: