معلومات سعر Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.984435 $ 0.984435 $ 0.984435 24 ساعة منخفض $ 1.072 $ 1.072 $ 1.072 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.984435$ 0.984435 $ 0.984435 24 ساعة مرتفع $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 عالية طوال الوقت $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 أدنى سعر $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) +0.66% تغير السعر (7 أيام) +0.66%

سعر Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) في الوقت الحقيقي هو $1.035. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WABASGHO بين أدنى سعر $ 0.984435 وأعلى سعر $ 1.072، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWABASGHO على الإطلاق هو $ 1.25، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.81731.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WABASGHO +0.64% على مدار الساعة الماضية، -0.82% على مدار 24 ساعة، و +0.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

القيمة السوقية $ 13.40M$ 13.40M $ 13.40M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.40M$ 13.40M $ 13.40M إمداد دورة التداول 12.95M 12.95M 12.95M إجمالي العرض 12,951,819.82862251 12,951,819.82862251 12,951,819.82862251

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Base GHO هي $ 13.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WABASGHO يبلغ 12.95M، مع إجمالي عرض 12951819.82862251. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.40M.