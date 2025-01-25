سعر Wibx (WBX)
سعر Wibx (WBX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wibx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.60K
- تغيير سعر Wibx خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wibx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wibx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wibx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wibx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-19.66%
|60 يوم
|$ 0
|-21.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wibx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
+0.09%
-4.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wibx is the real utility token. Leading in transactions, Wibx is more than a cryptocurrency: it's the chain that connects communities and businesses.
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