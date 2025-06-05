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سعر VitaNova (SHOW) المباشر لليوم هو USD 0.00181368 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر SHOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VitaNova الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر VitaNova خلال اليوم هو +48.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر VitaNova (SHOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ +0.00059023 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ +0.0066054889 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059023 +48.24% 30 يوم $ +0.0066054889 +364.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VitaNova (SHOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VitaNova: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00119875$ 0.00119875 $ 0.00119875 24 ساعة مرتفع $ 0.00184619$ 0.00184619 $ 0.00184619 عالية طوال الوقت $ 0.00184619$ 0.00184619 $ 0.00184619 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +48.24% تغير السعر (7 أيام) +194.73%

معلومات سوق VitaNova (SHOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: