سعر VitaNova (SHOW)
سعر VitaNova (SHOW) المباشر لليوم هو USD 0.00181368. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M. يتم تحديث سعر SHOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VitaNova الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر VitaNova خلال اليوم هو +48.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ +0.00059023 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ +0.0066054889 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VitaNova مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00059023
|+48.24%
|30 يوم
|$ +0.0066054889
|+364.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VitaNova: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+48.24%
+194.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
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