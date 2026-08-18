سعر ViFoxCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ViFoxCoin (VFX) اليوم هو $ 1.002، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VFX الحالي إلى USD هو $ 1.002 لكل VFX.

يحتل ViFoxCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,934,271، مع عرض متداول قدره 9.92M VFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VFX بين $ 1.002 (أدنى) و$ 1.014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.671625.

على المدى القصير، تحرك VFX بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 145.24.

معلومات سوق ViFoxCoin (VFX)

القيمة السوقية $ 9.93M$ 9.93M $ 9.93M الحجم (24 ساعة) $ 145.24$ 145.24 $ 145.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.93M$ 9.93M $ 9.93M إمداد دورة التداول 9.92M 9.92M 9.92M إجمالي العرض 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

القيمة السوقية الحالية لـ ViFoxCoin هي $ 9.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 145.24. العرض المتداول لـ VFX يبلغ 9.92M، مع إجمالي عرض 9916917.363. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.93M.