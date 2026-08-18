سعر USBT Token اليوم

السعر المباشر لمشروع USBT Token (USBT) اليوم هو $ 0.01264428، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USBT الحالي إلى USD هو $ 0.01264428 لكل USBT.

يحتل USBT Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,833.95، مع عرض متداول قدره 1.02M USBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USBT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.838873، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01264302.

على المدى القصير، تحرك USBT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 744.07.

معلومات سوق USBT Token (USBT)

القيمة السوقية $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K الحجم (24 ساعة) $ 744.07$ 744.07 $ 744.07 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K إمداد دورة التداول 1.02M 1.02M 1.02M إجمالي العرض 1,015,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ USBT Token هي $ 12.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 744.07. العرض المتداول لـ USBT يبلغ 1.02M، مع إجمالي عرض 1015000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.83K.