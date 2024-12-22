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سعر Uranus (URS) المباشر لليوم هو USD 0.00146473 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M . يتم تحديث سعر URS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Uranus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.48K - تغيير سعر Uranus خلال اليوم هو -2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.62M

أداء سعر Uranus (URS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ -0.0000985042 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ -0.0003930184 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.48% 30 يوم $ -0.0000985042 -6.72% 60 يوم $ -0.0003930184 -26.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Uranus (URS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Uranus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00137831$ 0.00137831 $ 0.00137831 24 ساعة مرتفع $ 0.0015379$ 0.0015379 $ 0.0015379 عالية طوال الوقت $ 0.00759284$ 0.00759284 $ 0.00759284 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) -2.48% تغير السعر (7 أيام) +2.62%

معلومات سوق Uranus (URS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: