سعر Uranus (URS)
سعر Uranus (URS) المباشر لليوم هو USD 0.00146473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M. يتم تحديث سعر URS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Uranus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.48K
- تغيير سعر Uranus خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.62M
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خلال اليوم، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ -0.0000985042 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ -0.0003930184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Uranus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ -0.0000985042
|-6.72%
|60 يوم
|$ -0.0003930184
|-26.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Uranus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
-2.48%
+2.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges
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