سعر Unistake (UNISTAKE)
سعر Unistake (UNISTAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00512098. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 815.67K. يتم تحديث سعر UNISTAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unistake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.06
- تغيير سعر Unistake خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 159.28M
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خلال اليوم، كان سعر Unistake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unistake مقابل USD هو $ +0.0001559748 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unistake مقابل USD هو $ +0.0012893541 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unistake مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0001559748
|+3.05%
|60 يوم
|$ +0.0012893541
|+25.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unistake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unistake is a decentralised token protocol built to empower DeFi projects and incentivise liquidity providers through staking bonuses, yield farming and regular dividends.
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