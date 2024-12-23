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سعر Traxx (TRAXX) المباشر لليوم هو USD 0.00181789 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 444.12K . يتم تحديث سعر TRAXX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Traxx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.07K - تغيير سعر Traxx خلال اليوم هو -2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 243.97M

أداء سعر Traxx (TRAXX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Traxx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Traxx مقابل USD هو $ -0.0003233840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Traxx مقابل USD هو $ -0.0003235213 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Traxx مقابل USD هو $ -0.000276090866715273 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.68% 30 يوم $ -0.0003233840 -17.78% 60 يوم $ -0.0003235213 -17.79% 90 يوم $ -0.000276090866715273 -13.18%

تحليل سعر Traxx (TRAXX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Traxx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180804$ 0.00180804 $ 0.00180804 24 ساعة مرتفع $ 0.00188086$ 0.00188086 $ 0.00188086 عالية طوال الوقت $ 3.32$ 3.32 $ 3.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -12.56%

معلومات سوق Traxx (TRAXX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: