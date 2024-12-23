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سعر Ton Ship (SHIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.03K . يتم تحديث سعر SHIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ton Ship الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.71 - تغيير سعر Ton Ship خلال اليوم هو +3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.55B

أداء سعر Ton Ship (SHIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.27% 30 يوم $ 0 -9.71% 60 يوم $ 0 -9.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ton Ship (SHIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Ship: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) +3.27% تغير السعر (7 أيام) -13.29%

معلومات سوق Ton Ship (SHIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: