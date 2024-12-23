سعر Ton Ship (SHIP)
سعر Ton Ship (SHIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.03K. يتم تحديث سعر SHIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ton Ship الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.71
- تغيير سعر Ton Ship خلال اليوم هو +3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.55B
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خلال اليوم، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Ship مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.27%
|30 يوم
|$ 0
|-9.71%
|60 يوم
|$ 0
|-9.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Ship: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
+3.27%
-13.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.
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