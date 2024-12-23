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سعر Tokoin (TOKO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر TOKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tokoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94K - تغيير سعر Tokoin خلال اليوم هو -3.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.87B

أداء سعر Tokoin (TOKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.16% 30 يوم $ 0 -2.41% 60 يوم $ 0 -4.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tokoin (TOKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.177662$ 0.177662 $ 0.177662 تغير السعر (1 ساعة) +1.48% تغير السعر (1يوم) -3.16% تغير السعر (7 أيام) -33.61%

معلومات سوق Tokoin (TOKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: