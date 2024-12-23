سعر Tokoin (TOKO)
سعر Tokoin (TOKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر TOKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tokoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94K
- تغيير سعر Tokoin خلال اليوم هو -3.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.87B
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خلال اليوم، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.16%
|30 يوم
|$ 0
|-2.41%
|60 يوم
|$ 0
|-4.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.48%
-3.16%
-33.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community
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