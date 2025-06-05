سعر Team556 (TEAM)
سعر Team556 (TEAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.85K. يتم تحديث سعر TEAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Team556 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Team556 خلال اليوم هو -2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 702.00M
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خلال اليوم، كان سعر Team556 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Team556 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Team556 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Team556 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.55%
|30 يوم
|$ 0
|-68.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Team556: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
-2.55%
-17.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.
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