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سعر Synatra Staked SOL (YSOL) المباشر لليوم هو USD 302.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synatra Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K - تغيير سعر Synatra Staked SOL خلال اليوم هو -2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synatra Staked SOL (YSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -6.4378673267559 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ +14.9686777920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -27.6437771200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -3.72481988132274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6.4378673267559 -2.08% 30 يوم $ +14.9686777920 +4.95% 60 يوم $ -27.6437771200 -9.14% 90 يوم $ -3.72481988132274 -1.21%

تحليل سعر Synatra Staked SOL (YSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synatra Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 300.11$ 300.11 $ 300.11 24 ساعة مرتفع $ 317.1$ 317.1 $ 317.1 عالية طوال الوقت $ 418.09$ 418.09 $ 418.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق Synatra Staked SOL (YSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: