سعر Synatra Staked SOL (YSOL)
سعر Synatra Staked SOL (YSOL) المباشر لليوم هو USD 302.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synatra Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K
- تغيير سعر Synatra Staked SOL خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -6.4378673267559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ +14.9686777920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -27.6437771200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synatra Staked SOL مقابل USD هو $ -3.72481988132274 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6.4378673267559
|-2.08%
|30 يوم
|$ +14.9686777920
|+4.95%
|60 يوم
|$ -27.6437771200
|-9.14%
|90 يوم
|$ -3.72481988132274
|-1.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synatra Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.08%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synthetic staking for SOL. Deposit SOL, get ySOL. On the backend automated bots use the SOL to earn yield through NFT collateralized lending.
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