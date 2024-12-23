سعر SwiftCash (SWIFT)
سعر SwiftCash (SWIFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.89K. يتم تحديث سعر SWIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SwiftCash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83K
- تغيير سعر SwiftCash خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 270.41M
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خلال اليوم، كان سعر SwiftCash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SwiftCash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SwiftCash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SwiftCash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|+29.94%
|60 يوم
|$ 0
|+42.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SwiftCash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.27%
-2.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.
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