سعر Streamr XDATA (XDATA)
سعر Streamr XDATA (XDATA) المباشر لليوم هو USD 0.0484691. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.68M. يتم تحديث سعر XDATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Streamr XDATA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.07
- تغيير سعر Streamr XDATA خلال اليوم هو -6.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 697.15M
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خلال اليوم، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ -0.00351887069922789 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.0107929877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.0178595449 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.00504070160353373 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00351887069922789
|-6.76%
|30 يوم
|$ +0.0107929877
|+22.27%
|60 يوم
|$ +0.0178595449
|+36.85%
|90 يوم
|$ +0.00504070160353373
|+11.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Streamr XDATA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-6.76%
-22.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.
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