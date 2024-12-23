احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XDATA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XDATA.

سعر Streamr XDATA (XDATA) المباشر لليوم هو USD 0.0484691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.68M . يتم تحديث سعر XDATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Streamr XDATA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.07 - تغيير سعر Streamr XDATA خلال اليوم هو -6.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 697.15M

أداء سعر Streamr XDATA (XDATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ -0.00351887069922789 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.0107929877 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.0178595449 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Streamr XDATA مقابل USD هو $ +0.00504070160353373 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00351887069922789 -6.76% 30 يوم $ +0.0107929877 +22.27% 60 يوم $ +0.0178595449 +36.85% 90 يوم $ +0.00504070160353373 +11.61%

تحليل سعر Streamr XDATA (XDATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Streamr XDATA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04731381$ 0.04731381 $ 0.04731381 24 ساعة مرتفع $ 0.052798$ 0.052798 $ 0.052798 عالية طوال الوقت $ 0.454557$ 0.454557 $ 0.454557 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -6.76% تغير السعر (7 أيام) -22.20%

معلومات سوق Streamr XDATA (XDATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: