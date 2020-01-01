تعمل سلاسل بلوكشين إنترنت الأشياء على تسهيل نقل البيانات الآمن وغير الموثوق به بين الأجهزة المادية المترابطة والآلات الذكية. وتستخدم هذه الشبكات دفاتر الأستاذ اللامركزية لضمان سلامة البيانات وتمكين المعاملات الصغيرة الآلية في اقتصادات الآلة إلى آلة (M2M). تُستخدم التوكنات في هذا القطاع للدفع مقابل عرض النطاق الترددي للشبكة، وتحفيز مشاركة البيانات، وتشغيل البنى التحتية للمدن الذكية.
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