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أفضل رموز إنترنت الأشياء (IoT) من حيث القيمة السوقية

تعمل سلاسل بلوكشين إنترنت الأشياء على تسهيل نقل البيانات الآمن وغير الموثوق به بين الأجهزة المادية المترابطة والآلات الذكية. وتستخدم هذه الشبكات دفاتر الأستاذ اللامركزية لضمان سلامة البيانات وتمكين المعاملات الصغيرة الآلية في اقتصادات الآلة إلى آلة (M2M). تُستخدم التوكنات في هذا القطاع للدفع مقابل عرض النطاق الترددي للشبكة، وتحفيز مشاركة البيانات، وتشغيل البنى التحتية للمدن الذكية.

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عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0,00444
-%0,04
+%0,98
-%3,50
$ 382,12M
$ 8,16M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0,003744
-%0,29
-%3,03
-%5,04
$ 185,22M
$ 19,65M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0,0040238
-%0,57
-%0,03
-%0,79
$ 74,11M
$ 3,07M
4
XYO
XYO
XYO
$ 0,00295
-%0,67
-%0,34
+%1,37
$ 40,72M
$ 18,21M
5
IO
IO
IO
$ 0,11312
-%0,07
+%1,32
-%0,61
$ 39,70M
$ 1,14M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0,1729
%0,00
-%0,18
-%6,60
$ 31,66M
$ 338,42K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,002551
+%0,55
-%1,08
+%1,58
$ 24,24M
$ 22,53M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0,00071984
-%0,13
+%0,01
-%4,07
$ 20,01M
$ 63,44K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0,00006273
%0,00
-%2,77
-%0,16
$ 2,48M
$ 205,20M
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0,0478
-%1,41
+%20,57
-%7,19
$ 1,94M
$ 1,43M
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0,00179884
-%0,16
+%0,01
+%1,79
$ 1,45M
$ 419,00K
12
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0,00149101
-%0,30
-%0,03
-%14,05
$ 592,04K
$ 1,30K
13
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0,001
-%12,28
-%25,93
-%36,71
$ 477,68K
$ 6,89M
14
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0,00427
+%0,12
-%3,84
-%2,33
$ 450,78K
$ 4,08M
15
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0,00090239
%0,00
--
%0,00
$ 175,97K
$ 0,18
16
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0,00022275
%0,00
--
-%0,49
$ 163,21K
$ 3,87
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0,01814446
+%29,64
+%0,00
-%27,36
$ 127,01K
$ 21,91K

الأسئلة الشائعة

ما هو قطاع العملات الرقمية لإنترنت الأشياء (IoT)؟
يركز قطاع العملات الرقمية لإنترنت الأشياء (IoT) على شبكات البلوك تشين المصممة لتسهيل نقل البيانات الآمن وغير الموثوق به والمعاملات الصغيرة الآلية بين الأجهزة المادية المترابطة والآلات الذكية.
كيف تعمل تقنية البلوك تشين على تحسين شبكات إنترنت الأشياء (IoT)؟
تعمل تقنية البلوك تشين على تحسين شبكات إنترنت الأشياء (IoT) من خلال توفير دفتر أستاذ لا مركزي غير قابل للتغيير يمنع التلاعب بالبيانات ويزيل نقاط الفشل الوحيدة في أنظمة الاتصالات الضخمة من آلة إلى آلة.
ما هي رموز عملات إنترنت الأشياء المشفرة المستخدمة في المقام الأول؟
تُستخدم العملات الرقمية لإنترنت الأشياء في المقام الأول لدفع ثمن النطاق الترددي للشبكة، وتحفيز المستخدمين على مشاركة بيانات مستشعرات الأجهزة، وتنفيذ عمليات الدفع الآلي من آلة إلى آلة دون الحاجة إلى تدخل بشري أو أنظمة مصرفية تقليدية.
ما هي شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) في قطاع إنترنت الأشياء؟
تستخدم شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية للبنية التحتية المادية (DePIN) رموز إنترنت الأشياء لتحفيز الأفراد في جميع أنحاء العالم مالياً على نشر الأجهزة المادية وصيانتها، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية أو محركات التخزين، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة بنية تحتية مملوكة للمجتمع.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع إنترنت الأشياء (IOT) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.