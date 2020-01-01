تعمل سلاسل بلوكشين إنترنت الأشياء على تسهيل نقل البيانات الآمن وغير الموثوق به بين الأجهزة المادية المترابطة والآلات الذكية. وتستخدم هذه الشبكات دفاتر الأستاذ اللامركزية لضمان سلامة البيانات وتمكين المعاملات الصغيرة الآلية في اقتصادات الآلة إلى آلة (M2M). تُستخدم التوكنات في هذا القطاع للدفع مقابل عرض النطاق الترددي للشبكة، وتحفيز مشاركة البيانات، وتشغيل البنى التحتية للمدن الذكية.

تواجه سلاسل بلوك تشين إنترنت الأشياء (IoT) تحديات هائلة في قابلية التوسع، لأن سلاسل بلوكشين إنترنت الأشياء يجب أن تعالج بشكل آمن ملايين المعاملات الصغيرة في الثانية الواحدة التي تولدها مليارات الأجهزة الذكية دون تكبد رسوم معاملات الشبكة الباهظة.

تستخدم شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية للبنية التحتية المادية (DePIN) رموز إنترنت الأشياء لتحفيز الأفراد في جميع أنحاء العالم مالياً على نشر الأجهزة المادية وصيانتها، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية أو محركات التخزين، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة بنية تحتية مملوكة للمجتمع.

تُستخدم العملات الرقمية لإنترنت الأشياء في المقام الأول لدفع ثمن النطاق الترددي للشبكة، وتحفيز المستخدمين على مشاركة بيانات مستشعرات الأجهزة، وتنفيذ عمليات الدفع الآلي من آلة إلى آلة دون الحاجة إلى تدخل بشري أو أنظمة مصرفية تقليدية.

تعمل تقنية البلوك تشين على تحسين شبكات إنترنت الأشياء (IoT) من خلال توفير دفتر أستاذ لا مركزي غير قابل للتغيير يمنع التلاعب بالبيانات ويزيل نقاط الفشل الوحيدة في أنظمة الاتصالات الضخمة من آلة إلى آلة.

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