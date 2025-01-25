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سعر StratoVM (SVM) المباشر لليوم هو USD 0.0026745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.28K . يتم تحديث سعر SVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StratoVM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.83 - تغيير سعر StratoVM خلال اليوم هو -18.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.58M

أداء سعر StratoVM (SVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.000622458656631167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.0020234116 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.0024183957 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.04166147744094802 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000622458656631167 -18.87% 30 يوم $ -0.0020234116 -75.65% 60 يوم $ -0.0024183957 -90.42% 90 يوم $ -0.04166147744094802 -93.96%

تحليل سعر StratoVM (SVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StratoVM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00178032$ 0.00178032 $ 0.00178032 24 ساعة مرتفع $ 0.00534705$ 0.00534705 $ 0.00534705 عالية طوال الوقت $ 0.596353$ 0.596353 $ 0.596353 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -18.87% تغير السعر (7 أيام) -82.06%

معلومات سوق StratoVM (SVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: