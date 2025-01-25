سعر StratoVM (SVM)
سعر StratoVM (SVM) المباشر لليوم هو USD 0.0026745. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.28K. يتم تحديث سعر SVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StratoVM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.83
- تغيير سعر StratoVM خلال اليوم هو -18.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.58M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SVM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SVM.
خلال اليوم، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.000622458656631167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.0020234116 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.0024183957 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StratoVM مقابل USD هو $ -0.04166147744094802 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000622458656631167
|-18.87%
|30 يوم
|$ -0.0020234116
|-75.65%
|60 يوم
|$ -0.0024183957
|-90.42%
|90 يوم
|$ -0.04166147744094802
|-93.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StratoVM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-18.87%
-82.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StratoVM represents the convergence of Ethereum’s DeFi prowess and Bitcoin’s unparalleled security and decentralization. Amidst the constellation of Layer 2 solutions working to fulfill the promise of scalable and secure blockchain applications, StratoVM is a throughline, connecting Bitcoin’s immutable past and present to its boundless future potential. Latin for “strato” meaning “layer,” builders on StratoVM will find themselves at the forefront of what’s possible in DeFi, while still being anchored to Bitcoin’s well-established infrastructure.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SVM إلى AUD
A$0.00422571
|1 SVM إلى GBP
￡0.0021396
|1 SVM إلى EUR
€0.002540775
|1 SVM إلى USD
$0.0026745
|1 SVM إلى MYR
RM0.011687565
|1 SVM إلى TRY
₺0.09531918
|1 SVM إلى JPY
¥0.417302235
|1 SVM إلى RUB
₽0.261325395
|1 SVM إلى INR
₹0.23048841
|1 SVM إلى IDR
Rp43.137090735
|1 SVM إلى PHP
₱0.155789625
|1 SVM إلى EGP
￡E.0.134393625
|1 SVM إلى BRL
R$0.015806295
|1 SVM إلى CAD
C$0.003824535
|1 SVM إلى BDT
৳0.326262255
|1 SVM إلى NGN
₦4.165881435
|1 SVM إلى UAH
₴0.11211504
|1 SVM إلى VES
Bs0.149772
|1 SVM إلى PKR
Rs0.744768015
|1 SVM إلى KZT
₸1.385738685
|1 SVM إلى THB
฿0.08975622
|1 SVM إلى TWD
NT$0.08756313
|1 SVM إلى CHF
Fr0.00240705
|1 SVM إلى HKD
HK$0.02080761
|1 SVM إلى MAD
.د.م0.026664765