سعر Soyjak (SOY)
سعر Soyjak (SOY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 610.03K. يتم تحديث سعر SOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soyjak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K
- تغيير سعر Soyjak خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.57M
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خلال اليوم، كان سعر Soyjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soyjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soyjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soyjak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.10%
|30 يوم
|$ 0
|-28.58%
|60 يوم
|$ 0
|-52.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soyjak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-2.10%
-12.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!
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