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سعر Sora Validator (VAL) المباشر لليوم هو USD 0.01983598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر VAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sora Validator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.21K - تغيير سعر Sora Validator خلال اليوم هو -3.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.73M

أداء سعر Sora Validator (VAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sora Validator مقابل USD هو $ -0.00066246956866594 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sora Validator مقابل USD هو $ +0.0031330375 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sora Validator مقابل USD هو $ +0.0000273458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sora Validator مقابل USD هو $ +0.002247165239294178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00066246956866594 -3.23% 30 يوم $ +0.0031330375 +15.79% 60 يوم $ +0.0000273458 +0.14% 90 يوم $ +0.002247165239294178 +12.78%

تحليل سعر Sora Validator (VAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sora Validator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01787961$ 0.01787961 $ 0.01787961 24 ساعة مرتفع $ 0.02092183$ 0.02092183 $ 0.02092183 عالية طوال الوقت $ 9.05$ 9.05 $ 9.05 تغير السعر (1 ساعة) +1.66% تغير السعر (1يوم) -3.23% تغير السعر (7 أيام) -30.35%

معلومات سوق Sora Validator (VAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: