سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) المباشر لليوم هو USD 81,646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.56M. يتم تحديث سعر SOLVBTC.JUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solv Protocol SolvBTC Jupiter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter خلال اليوم هو -7.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 864.30
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خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ -6,509.12537376383 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6,509.12537376383
|-7.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-7.38%
+1.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
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