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سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) المباشر لليوم هو USD 81,646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.56M . يتم تحديث سعر SOLVBTC.JUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solv Protocol SolvBTC Jupiter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter خلال اليوم هو -7.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 864.30

أداء سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ -6,509.12537376383 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6,509.12537376383 -7.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 80,631$ 80,631 $ 80,631 24 ساعة مرتفع $ 91,058$ 91,058 $ 91,058 عالية طوال الوقت $ 92,580$ 92,580 $ 92,580 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -7.38% تغير السعر (7 أيام) +1.80%

معلومات سوق Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: