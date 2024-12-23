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سعر Solnic (SOLNIC) المباشر لليوم هو USD 0.00878345 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.24M . يتم تحديث سعر SOLNIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solnic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.41K - تغيير سعر Solnic خلال اليوم هو -2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 939.87M

أداء سعر Solnic (SOLNIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ -0.00019638396654886 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ +0.0083286262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ +0.0058421808 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019638396654886 -2.18% 30 يوم $ +0.0083286262 +94.82% 60 يوم $ +0.0058421808 +66.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solnic (SOLNIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solnic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00839687$ 0.00839687 $ 0.00839687 24 ساعة مرتفع $ 0.00922945$ 0.00922945 $ 0.00922945 عالية طوال الوقت $ 0.01108836$ 0.01108836 $ 0.01108836 تغير السعر (1 ساعة) -1.55% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -17.55%

معلومات سوق Solnic (SOLNIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: