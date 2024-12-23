سعر Solnic (SOLNIC)
سعر Solnic (SOLNIC) المباشر لليوم هو USD 0.00878345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.24M. يتم تحديث سعر SOLNIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solnic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.41K
- تغيير سعر Solnic خلال اليوم هو -2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 939.87M
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خلال اليوم، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ -0.00019638396654886 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ +0.0083286262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ +0.0058421808 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solnic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019638396654886
|-2.18%
|30 يوم
|$ +0.0083286262
|+94.82%
|60 يوم
|$ +0.0058421808
|+66.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solnic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-2.18%
-17.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
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