سعر SLAV (SLAV)
سعر SLAV (SLAV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.23K. يتم تحديث سعر SLAV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SLAV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07
- تغيير سعر SLAV خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SLAV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SLAV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SLAV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SLAV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-62.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SLAV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.31%
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