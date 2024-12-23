سعر Skeb (SKEB)
سعر Skeb (SKEB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.35M. يتم تحديث سعر SKEB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skeb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.02K
- تغيير سعر Skeb خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.38B
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خلال اليوم، كان سعر Skeb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skeb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skeb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skeb مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.38%
|30 يوم
|$ 0
|+19.27%
|60 يوم
|$ 0
|+38.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skeb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-3.38%
-7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse.
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