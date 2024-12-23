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سعر SIPHER (SIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.144076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.86M . يتم تحديث سعر SIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SIPHER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.44K - تغيير سعر SIPHER خلال اليوم هو -0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.05M

أداء سعر SIPHER (SIPHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ -0.0005300793875415 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.0414448589 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.0233194930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.02250846681586475 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005300793875415 -0.36% 30 يوم $ +0.0414448589 +28.77% 60 يوم $ +0.0233194930 +16.19% 90 يوم $ +0.02250846681586475 +18.52%

تحليل سعر SIPHER (SIPHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SIPHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.142185$ 0.142185 $ 0.142185 24 ساعة مرتفع $ 0.149569$ 0.149569 $ 0.149569 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -0.36% تغير السعر (7 أيام) -9.55%

معلومات سوق SIPHER (SIPHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: