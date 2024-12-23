سعر SIPHER (SIPHER)
سعر SIPHER (SIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.144076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.86M. يتم تحديث سعر SIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SIPHER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.44K
- تغيير سعر SIPHER خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 96.05M
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خلال اليوم، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ -0.0005300793875415 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.0414448589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.0233194930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SIPHER مقابل USD هو $ +0.02250846681586475 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005300793875415
|-0.36%
|30 يوم
|$ +0.0414448589
|+28.77%
|60 يوم
|$ +0.0233194930
|+16.19%
|90 يوم
|$ +0.02250846681586475
|+18.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SIPHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-0.36%
-9.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sipher Odyssey - A cross-platform action RPG with a TCG Rogue-lite twist.
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