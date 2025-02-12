سعر SHIBGF (SHIBGF)
سعر SHIBGF (SHIBGF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBGF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHIBGF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.78
- تغيير سعر SHIBGF خلال اليوم هو -2.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHIBGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHIBGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHIBGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHIBGF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.99%
|30 يوم
|$ 0
|-19.75%
|60 يوم
|$ 0
|-37.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHIBGF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.97%
-2.99%
+1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIBGF (Shiba Girlfriend) is a meme token with real utility that aims to help female entrepreneurs establish truly industry-changing dApps on the blockchain — all by both funding and executing their vision and development. In addition, SHIBGF looks to sponsor programs that foster female programmers and developers, and looks to grow movements to help these women thrive, both in crypto and beyond. SHIBGF is based around the personality of the famous SHIB token’s girlfriend — establishing a fun way to interact with the market and developers, all while focusing on mass attention to global equality as well as project efforts.
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