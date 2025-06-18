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سعر Safe Scan (SN76) المباشر لليوم هو USD 1.026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.29K . يتم تحديث سعر SN76 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Safe Scan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Safe Scan خلال اليوم هو -5.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 927.45K

أداء سعر Safe Scan (SN76) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ -0.059873159374671 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.059873159374671 -5.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Safe Scan (SN76)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Scan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99291$ 0.99291 $ 0.99291 24 ساعة مرتفع $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 عالية طوال الوقت $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -5.51% تغير السعر (7 أيام) -24.61%

معلومات سوق Safe Scan (SN76)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: