سعر Safe Scan (SN76)
سعر Safe Scan (SN76) المباشر لليوم هو USD 1.026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.29K. يتم تحديث سعر SN76 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safe Scan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Safe Scan خلال اليوم هو -5.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.45K
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خلال اليوم، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ -0.059873159374671 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Scan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.059873159374671
|-5.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Scan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-5.51%
-24.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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