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سعر Regent Coin (REGENT) المباشر لليوم هو USD 0.127479 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.35K . يتم تحديث سعر REGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Regent Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87M - تغيير سعر Regent Coin خلال اليوم هو -1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.87M

أداء سعر Regent Coin (REGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Regent Coin مقابل USD هو $ -0.0016294439655313 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Regent Coin مقابل USD هو $ -0.0108502348 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Regent Coin مقابل USD هو $ -0.0197117590 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Regent Coin مقابل USD هو $ -0.10123411508177095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016294439655313 -1.26% 30 يوم $ -0.0108502348 -8.51% 60 يوم $ -0.0197117590 -15.46% 90 يوم $ -0.10123411508177095 -44.26%

تحليل سعر Regent Coin (REGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Regent Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.103404$ 0.103404 $ 0.103404 24 ساعة مرتفع $ 0.130133$ 0.130133 $ 0.130133 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -1.26% تغير السعر (7 أيام) -4.34%

معلومات سوق Regent Coin (REGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: