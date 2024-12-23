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سعر PUFF (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0.00387647 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.37K . يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUFF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.71K - تغيير سعر PUFF خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.20M

أداء سعر PUFF (PUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUFF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUFF مقابل USD هو $ -0.0021416841 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUFF مقابل USD هو $ -0.0016801845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUFF مقابل USD هو $ -0.001475193600495243 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0021416841 -55.24% 60 يوم $ -0.0016801845 -43.34% 90 يوم $ -0.001475193600495243 -27.56%

تحليل سعر PUFF (PUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUFF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.003753$ 0.003753 $ 0.003753 24 ساعة مرتفع $ 0.00393395$ 0.00393395 $ 0.00393395 عالية طوال الوقت $ 0.868751$ 0.868751 $ 0.868751 تغير السعر (1 ساعة) +2.34% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -20.23%

معلومات سوق PUFF (PUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: