سعر Polkagold (PGOLD)
سعر Polkagold (PGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.078035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 781.37K. يتم تحديث سعر PGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polkagold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.95K
- تغيير سعر Polkagold خلال اليوم هو +3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.00240936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ -0.0149485406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.0171037581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.00094135420887969 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00240936
|+3.19%
|30 يوم
|$ -0.0149485406
|-19.15%
|60 يوم
|$ +0.0171037581
|+21.92%
|90 يوم
|$ +0.00094135420887969
|+1.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkagold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
+3.19%
-22.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/
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