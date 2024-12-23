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سعر Polkagold (PGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.078035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 781.37K . يتم تحديث سعر PGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polkagold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.95K - تغيير سعر Polkagold خلال اليوم هو +3.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Polkagold (PGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.00240936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ -0.0149485406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.0171037581 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkagold مقابل USD هو $ +0.00094135420887969 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00240936 +3.19% 30 يوم $ -0.0149485406 -19.15% 60 يوم $ +0.0171037581 +21.92% 90 يوم $ +0.00094135420887969 +1.22%

تحليل سعر Polkagold (PGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkagold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.073608$ 0.073608 $ 0.073608 24 ساعة مرتفع $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 عالية طوال الوقت $ 0.279468$ 0.279468 $ 0.279468 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) +3.19% تغير السعر (7 أيام) -22.07%

معلومات سوق Polkagold (PGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: