سعر PlotX (PLOT)
سعر PlotX (PLOT) المباشر لليوم هو USD 0.00542804. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 565.92K. يتم تحديث سعر PLOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlotX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.83K
- تغيير سعر PlotX خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 104.26M
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خلال اليوم، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.0002246416 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.0000466436 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.000312709531951796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.28%
|30 يوم
|$ +0.0002246416
|+4.14%
|60 يوم
|$ +0.0000466436
|+0.86%
|90 يوم
|$ +0.000312709531951796
|+6.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlotX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.21%
-1.28%
+4.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.
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