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سعر PlotX (PLOT) المباشر لليوم هو USD 0.00542804 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 565.92K . يتم تحديث سعر PLOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PlotX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.83K - تغيير سعر PlotX خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 104.26M

أداء سعر PlotX (PLOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.0002246416 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.0000466436 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PlotX مقابل USD هو $ +0.000312709531951796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.28% 30 يوم $ +0.0002246416 +4.14% 60 يوم $ +0.0000466436 +0.86% 90 يوم $ +0.000312709531951796 +6.11%

تحليل سعر PlotX (PLOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PlotX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00515897$ 0.00515897 $ 0.00515897 24 ساعة مرتفع $ 0.0055567$ 0.0055567 $ 0.0055567 عالية طوال الوقت $ 0.376907$ 0.376907 $ 0.376907 تغير السعر (1 ساعة) -2.21% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) +4.10%

معلومات سوق PlotX (PLOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: