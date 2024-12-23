سعر PKT (PKT)
سعر PKT (PKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.19M. يتم تحديث سعر PKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K
- تغيير سعر PKT خلال اليوم هو -1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.49B
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خلال اليوم، كان سعر PKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PKT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.91%
|30 يوم
|$ 0
|-9.73%
|60 يوم
|$ 0
|-0.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-1.91%
-17.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PKT creates an economic incentive for people to scale and maintain physical bandwidth infrastructure worldwide. PKT uses the world's first bandwidth-hard proof of work called PacketCrypt. The resulting PKT Network is a high speed, robust data network that improves data transmission speed, latency and lowers costs for access to the internet via mesh networking. PKT is growing to become the world’s largest ISP owned and operated by the people who use it.
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