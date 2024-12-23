سعر PinkMoon (PINKM)
سعر PinkMoon (PINKM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.29K. يتم تحديث سعر PINKM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PinkMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.26
- تغيير سعر PinkMoon خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 365.22T
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خلال اليوم، كان سعر PinkMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PinkMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PinkMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PinkMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.31%
|30 يوم
|$ 0
|+0.29%
|60 يوم
|$ 0
|+9.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PinkMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+0.31%
-9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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