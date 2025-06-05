احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PERCY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PERCY.

سعر Percy Verence (PERCY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PERCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Percy Verence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Percy Verence خلال اليوم هو +3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Percy Verence (PERCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Percy Verence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Percy Verence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Percy Verence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Percy Verence مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.40% 30 يوم $ 0 -25.17% 60 يوم $ 0 +6.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Percy Verence (PERCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Percy Verence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.195093$ 0.195093 $ 0.195093 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +3.40% تغير السعر (7 أيام) -4.24%

معلومات سوق Percy Verence (PERCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: