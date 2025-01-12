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سعر ParagonsDAO (PDT) المباشر لليوم هو USD 0.098703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.26M . يتم تحديث سعر PDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ParagonsDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.67K - تغيير سعر ParagonsDAO خلال اليوم هو -5.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.20M

أداء سعر ParagonsDAO (PDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ParagonsDAO مقابل USD هو $ -0.00604929844908885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ParagonsDAO مقابل USD هو $ +0.0001768659 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ParagonsDAO مقابل USD هو $ -0.0136639201 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ParagonsDAO مقابل USD هو $ -0.00208543778515321 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00604929844908885 -5.77% 30 يوم $ +0.0001768659 +0.18% 60 يوم $ -0.0136639201 -13.84% 90 يوم $ -0.00208543778515321 -2.06%

تحليل سعر ParagonsDAO (PDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ParagonsDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.097523$ 0.097523 $ 0.097523 24 ساعة مرتفع $ 0.111253$ 0.111253 $ 0.111253 عالية طوال الوقت $ 0.937515$ 0.937515 $ 0.937515 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -5.77% تغير السعر (7 أيام) -31.22%

معلومات سوق ParagonsDAO (PDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: