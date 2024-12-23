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سعر Ouroboros (ORX) المباشر لليوم هو USD 0.04582106 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر ORX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ouroboros الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.35K - تغيير سعر Ouroboros خلال اليوم هو +21.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70M

أداء سعر Ouroboros (ORX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ +0.00815442 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ +0.0337015591 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ -0.0426386407 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00815442 +21.65% 30 يوم $ +0.0337015591 +73.55% 60 يوم $ -0.0426386407 -93.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ouroboros (ORX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ouroboros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03702905$ 0.03702905 $ 0.03702905 24 ساعة مرتفع $ 0.051346$ 0.051346 $ 0.051346 عالية طوال الوقت $ 0.975958$ 0.975958 $ 0.975958 تغير السعر (1 ساعة) -5.61% تغير السعر (1يوم) +21.65% تغير السعر (7 أيام) -8.48%

معلومات سوق Ouroboros (ORX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: