سعر Ouroboros (ORX)
سعر Ouroboros (ORX) المباشر لليوم هو USD 0.04582106. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر ORX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ouroboros الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.35K
- تغيير سعر Ouroboros خلال اليوم هو +21.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORX.
خلال اليوم، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ +0.00815442 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ +0.0337015591 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ -0.0426386407 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ouroboros مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00815442
|+21.65%
|30 يوم
|$ +0.0337015591
|+73.55%
|60 يوم
|$ -0.0426386407
|-93.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ouroboros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.61%
+21.65%
-8.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ORX إلى AUD
A$0.0728554854
|1 ORX إلى GBP
￡0.0361986374
|1 ORX إلى EUR
€0.043530007
|1 ORX إلى USD
$0.04582106
|1 ORX إلى MYR
RM0.2052783488
|1 ORX إلى TRY
₺1.6124431014
|1 ORX إلى JPY
¥7.1705376794
|1 ORX إلى RUB
₽4.712696021
|1 ORX إلى INR
₹3.8961647318
|1 ORX إلى IDR
Rp739.0492513718
|1 ORX إلى PHP
₱2.6864887478
|1 ORX إلى EGP
￡E.2.3295426904
|1 ORX إلى BRL
R$0.2781338342
|1 ORX إلى CAD
C$0.0655241158
|1 ORX إلى BDT
৳5.4522479294
|1 ORX إلى NGN
₦70.8205721254
|1 ORX إلى UAH
₴1.9134874656
|1 ORX إلى VES
Bs2.33687406
|1 ORX إلى PKR
Rs12.6997649896
|1 ORX إلى KZT
₸23.9648725906
|1 ORX إلى THB
฿1.5707459368
|1 ORX إلى TWD
NT$1.4978904514
|1 ORX إلى CHF
Fr0.0407807434
|1 ORX إلى HKD
HK$0.3555714256
|1 ORX إلى MAD
.د.م0.4591270212