سعر Operating System (OPSYS)
سعر Operating System (OPSYS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.76K. يتم تحديث سعر OPSYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Operating System الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.82K
- تغيير سعر Operating System خلال اليوم هو -19.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Operating System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-19.12%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.
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