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سعر Operating System (OPSYS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.76K . يتم تحديث سعر OPSYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Operating System الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.82K - تغيير سعر Operating System خلال اليوم هو -19.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Operating System (OPSYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Operating System مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Operating System (OPSYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Operating System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -19.12% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Operating System (OPSYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: