احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NBLU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NBLU.

سعر Nuritopia (NBLU) المباشر لليوم هو USD 0.00252407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر NBLU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nuritopia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.90K - تغيير سعر Nuritopia خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08B

أداء سعر Nuritopia (NBLU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ +0.0000152572 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ -0.0003259621 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ -0.002042437259868795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.48% 30 يوم $ +0.0000152572 +0.60% 60 يوم $ -0.0003259621 -12.91% 90 يوم $ -0.002042437259868795 -44.72%

تحليل سعر Nuritopia (NBLU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuritopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00251136$ 0.00251136 $ 0.00251136 24 ساعة مرتفع $ 0.00253937$ 0.00253937 $ 0.00253937 عالية طوال الوقت $ 0.01740432$ 0.01740432 $ 0.01740432 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق Nuritopia (NBLU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: