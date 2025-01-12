سعر Nuritopia (NBLU)
سعر Nuritopia (NBLU) المباشر لليوم هو USD 0.00252407. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر NBLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nuritopia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.90K
- تغيير سعر Nuritopia خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08B
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خلال اليوم، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ +0.0000152572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ -0.0003259621 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuritopia مقابل USD هو $ -0.002042437259868795 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ +0.0000152572
|+0.60%
|60 يوم
|$ -0.0003259621
|-12.91%
|90 يوم
|$ -0.002042437259868795
|-44.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuritopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.48%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.
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