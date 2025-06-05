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سعر NPCS AI (XNPCS) المباشر لليوم هو USD 0.00340738 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XNPCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NPCS AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NPCS AI خلال اليوم هو -9.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NPCS AI (XNPCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ -0.000366367559682371 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ -0.0017411510 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000366367559682371 -9.70% 30 يوم $ -0.0017411510 -51.09% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NPCS AI (XNPCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NPCS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0033804$ 0.0033804 $ 0.0033804 24 ساعة مرتفع $ 0.00383662$ 0.00383662 $ 0.00383662 عالية طوال الوقت $ 0.0100999$ 0.0100999 $ 0.0100999 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -9.70% تغير السعر (7 أيام) -40.30%

معلومات سوق NPCS AI (XNPCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: