سعر NPCS AI (XNPCS)
سعر NPCS AI (XNPCS) المباشر لليوم هو USD 0.00340738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XNPCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NPCS AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NPCS AI خلال اليوم هو -9.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ -0.000366367559682371 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ -0.0017411510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NPCS AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000366367559682371
|-9.70%
|30 يوم
|$ -0.0017411510
|-51.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NPCS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
-9.70%
-40.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xNPCS is an AI-driven agent protocol on the Solana blockchain aimed to deliver advanced market insights and on-chain data analysis directly to users. By leveraging social media sentiment, liquidity heat maps, cycle indicators, and alerts on market conditions, xNPCS will provide traders with exclusive, real-time information typically inaccessible to average investors. This empowers holders with a critical edge to anticipate market movements and make informed decisions, combining sophisticated AI technology with blockchain transparency to enhance their trading strategies.
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