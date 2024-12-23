سعر Normilio (NORMILIO)
سعر Normilio (NORMILIO) المباشر لليوم هو USD 0.0019403. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر NORMILIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Normilio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.03K
- تغيير سعر Normilio خلال اليوم هو -14.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 913.50M
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خلال اليوم، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ -0.000339252565905654 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ -0.0008359646 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ +0.0000742345 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ +0.0011546115065941709 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000339252565905654
|-14.88%
|30 يوم
|$ -0.0008359646
|-43.08%
|60 يوم
|$ +0.0000742345
|+3.83%
|90 يوم
|$ +0.0011546115065941709
|+146.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Normilio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.34%
-14.88%
-39.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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