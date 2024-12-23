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سعر Normilio (NORMILIO) المباشر لليوم هو USD 0.0019403 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر NORMILIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Normilio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.03K - تغيير سعر Normilio خلال اليوم هو -14.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 913.50M

أداء سعر Normilio (NORMILIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ -0.000339252565905654 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ -0.0008359646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ +0.0000742345 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Normilio مقابل USD هو $ +0.0011546115065941709 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000339252565905654 -14.88% 30 يوم $ -0.0008359646 -43.08% 60 يوم $ +0.0000742345 +3.83% 90 يوم $ +0.0011546115065941709 +146.96%

تحليل سعر Normilio (NORMILIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Normilio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0018837$ 0.0018837 $ 0.0018837 24 ساعة مرتفع $ 0.00228947$ 0.00228947 $ 0.00228947 عالية طوال الوقت $ 0.01824547$ 0.01824547 $ 0.01824547 تغير السعر (1 ساعة) +2.34% تغير السعر (1يوم) -14.88% تغير السعر (7 أيام) -39.49%

معلومات سوق Normilio (NORMILIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: