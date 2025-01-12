سعر MyBit (MYB)
سعر MyBit (MYB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.45K. يتم تحديث سعر MYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MyBit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 537.29
- تغيير سعر MyBit خلال اليوم هو +2.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 180.00M
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خلال اليوم، كان سعر MyBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MyBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MyBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MyBit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.87%
|30 يوم
|$ 0
|-16.14%
|60 يوم
|$ 0
|+38.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MyBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+2.87%
+1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MyBit makes it simple for anyone to design, test, develop, and maintain decentralised wealth management applications on Ethereum.
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