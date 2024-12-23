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سعر Muse DAO (MUSE) المباشر لليوم هو USD 10.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.01M . يتم تحديث سعر MUSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Muse DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.71K - تغيير سعر Muse DAO خلال اليوم هو -7.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.93K

أداء سعر Muse DAO (MUSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ -0.85765233300533 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +5.4206697600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +7.3372537920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +2.424578493979153 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.85765233300533 -7.51% 30 يوم $ +5.4206697600 +51.33% 60 يوم $ +7.3372537920 +69.48% 90 يوم $ +2.424578493979153 +29.80%

تحليل سعر Muse DAO (MUSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Muse DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.41$ 10.41 $ 10.41 24 ساعة مرتفع $ 11.46$ 11.46 $ 11.46 عالية طوال الوقت $ 124.14$ 124.14 $ 124.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -7.51% تغير السعر (7 أيام) -25.77%

معلومات سوق Muse DAO (MUSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: