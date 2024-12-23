سعر Muse DAO (MUSE)
سعر Muse DAO (MUSE) المباشر لليوم هو USD 10.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.01M. يتم تحديث سعر MUSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Muse DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.71K
- تغيير سعر Muse DAO خلال اليوم هو -7.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.93K
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خلال اليوم، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ -0.85765233300533 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +5.4206697600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +7.3372537920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Muse DAO مقابل USD هو $ +2.424578493979153 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.85765233300533
|-7.51%
|30 يوم
|$ +5.4206697600
|+51.33%
|60 يوم
|$ +7.3372537920
|+69.48%
|90 يوم
|$ +2.424578493979153
|+29.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Muse DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-7.51%
-25.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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