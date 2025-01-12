سعر MOTH (MØTH)
سعر MOTH (MØTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MØTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOTH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31
- تغيير سعر MOTH خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOTH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOTH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOTH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOTH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-18.87%
|60 يوم
|$ 0
|-19.70%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر MOTH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.28%
-15.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A mememoin representing the meme of Moths and Lamps.
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